تطورات مفاوضات الزمالك مع أشرف بن شرقي

كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة في مفاوضات مجلس إدارة نادي الزمالك مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب نادي الريان القطري السابق للانضمام للأبيض.

وكان أشرف بن شرقي قد رحل رسميًا عن صفوف فريق الريان القطري بعد قضاء موسم واحد مع الفريق وانضم إليه قادمًا من الجزيرة الإماراتي.

وتابعت التقارير أن أزمة إيقاف القيد ستنحل خلال اليومين المقبلين ودفع مستحقات مساعدي فيريرا، والتحرك نحو الصفقات سيبدأ بعدها فعليا لخطوات الحسم.

وتابع التقرير إنه حدث اتفاق بالفعل مع المغربي أشرف بن شرقي عن طريق وكيله وتم الاتفاق على معظم بنود التعاقد بين النادي واللاعب.

واختتم التقرير إنه يتبقى فقط بعض خطوات الحسم التي سيتم تنفيذها عقب رفع إيقاف القيد عن الزمالك.

يذكر أن أشرف بن شرقي قد رحل عن الزمالك بعد التتويج بلقب السوبر الإفريقي مع القلعة البيضاء عام 2020 بالإضافة إلى لقب الدوري المصري مرتين وكأس مصر مرتين أيضًا.