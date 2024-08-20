شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينتظر قرار الكاف لاستضافة أمم أفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بالموافقة على استضافة أمم إفريقيا للشباب العام المقبل، والتي كان مقرر إقامتها في كوت ديفوار.

وتقدمت مصر بطلب لاستقبال البطولة بسبب شكوك من الكاف حول قدرة كوت ديفوار على احتضان البطولة لأسباب تتعلق بالبنية التحتية والتمويل.

واستضافت مصر نسخة 2023 والتي توجت بها السنغال العام الماضي، وستكون تلك المرة الثالثة التي تستضيف فيها مصر البطولة بعد نسختي 1991 و2023.

وتوج منتخب نيجيريا باللقب 7 مرات ويحمل النسور الخضر الرقم القياسي، ويأتي خلفهم مصر وغانا برصيد 4 ألقاب، توجت مصر باللقب في 1993 و1999 و2003 و2013.

ويواصل منتخب مصر للشباب، بقيادة وائل رياض المدير الفني، تدريباته خلال معسكره المفتوح بالقاهرة استعدادا للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، والمقرر لها شهر أكتوبر المقبل.