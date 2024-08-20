شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يتعادل مع إنبي سلبيا فى الشوط الأول بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق مودرن سبورت أمام نظيره إنبي، سلبيا في الشوط الأول، من المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم الثلاثاء، على استاد السلام، في إطار مباريات دور الـ 16 في بطولة كأس مصر.

وينتظر الفائز من لقاء اليوم، في ربع نهائي كأس مصر، الفائز الآخر من مواجهة سيراميكا وزد التي تجرى أحداثها غدا الأربعاء.

وتواجه مودرن سبورت مع إنبي في 8 مناسبات قبل المواجهة القوية المرتقبة التي جمعت بين الفريقين اليوم في كأس مصر حيث فاز مودرن سبورت في 5 لقاءات في مقابل 3 انتصارات لصالح الفريق البترولي، سجل مودرن سبورت 16 هدفًا في مواجهات الفريقين في مقابل 13 هدفًا لصالح إنبي.

وجاء تشكيل مودرن سبورت أمام إنبي: حراسة المرمى: محمود حمدي، والدفاع: باسم علي، خالد رضا، محمود رزق، طارق طه، والوسط: غنام محمد، عمرو السيسي، محمد صادق، أحمد كباكا، والهجوم: ايبا، أحمد عاطف.

بينما جاء تشكيل إنبي: حراسة المرمى: رضا السيد، والدفاع : محمد حمدي، أحمد كالوشا، أحمد صبيحة، علي فوزي، والوسط: مودي ناصر، أحمد العجوز، محمد شريف حتحوت، أحمد نادر حواش، خالد حسن، والهجوم: رفيق كابو.