كولر يرشح 4 لاعبين بالدوري المصري للانتقال إلى الاهلي

رشح السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي أربعة لاعبين من الدوري المصري تمهيدًا للانضمام إلى المارد الأحمر في الموسم المقبل.

ويسعى النادي الاهلي لتدعيم صفوفه بعدد من الصفقات المميزة في الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك لرغبته في المنافسة على كافة الألقاب في الموسم الجديد.

ورشح كولر أربعة لاعبين إلى إدارة النادي الاهلي ولجنة التخطيط والتعاقدات، وذلك من أجل التفاوض معهم وهم أحمد سيد زيزو نجم الزمالك وثنائي بيراميدز محمود صابر وإبراهيم عادل، وعمر الساعي لاعب الإسماعيلي.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي بلقب الدوري المصري الممتاز، وذلك برصيد 85 نقطة، حصدها الأحمر من 34 مباراة، فيما جاء خلفه بيراميدز في الوصافة برصيد 79 نقطة.

كما توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا، وذلك على حساب الترجي التونسي.