حكام مصريين مرشحين لإدارة السوبر الإفريقي بين الاهلي والزمالك

كشفت تقارير صحفية أن لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم قررت ترشيح 6 حكام مصريين لإدارة مباراة الاهلي ضد الزمالك في السوبر الإفريقي.

ويستعد الاهلي لمواجهة نظيرة الزمالك يوم 27 سبتمبر المقبل بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وأشارت التقارير إنه حتى الآن لم يستقر على طاقم تحكيم مباراة الاهلي والزمالك في السوبر الإفريقي وسيتم اختيار الطاقم فس سبتمبر المقبل.

وواصل التقوير أن هناك حكامًا مصريين مرشحون لإدارة المباراة كونها بين فريقين مصريين.

وتايع التقرير بالنسبة للحكم الرئيسي للمباراة فقد ترشح كل من أمين عمر ومحمد معروف ومحمد عادل، أما عن حكام الراية فترشح محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه وسامي هلهل، مع ترشيح حكاما آخرين عرب وأفارقة.

واختتم إنه سيتم الحسم أول سبتمبر المقبل ثم سيتم إبلاغ الفريقين بشكل نهائي عن طاقم التحكيم بشكل كامل.

وتنطلق مباراة الاهلي والزمالك على لقب السوبر اليوم 27 من سبتمبر المقبل على ملعب المملكة أرينا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.