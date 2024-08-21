حسن مصطفى: نمتلك الإمكانيات لتنظيم دورة أولمبية وأشكر المتحدة على دعمها

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أكد حسن مصطفى رئس الاتحاد الدولى لكرة اليد أن مصر لديه الإمكانيات لتنظيم دورة أولمبية كاملة وليس بطولة كأس عالم فقط، ويجب أن نستعد للدورة الأولمبية القادمة من إمبارح وليس اليوم.

وقال حسن مصطفى خلال مراسم قرعة كأس العالم لكرة اليد للأندية المقامة حاليا فى العلمين: "حابب فى البداية اشكر وزير الرياضة أشرف صبحى ومسئولى الشركة المتحدة، مشكلتنا أننا بنطمع دائما فبعد الدورة الأولمبية فى باريس كنا نريد الحصول على الميدالية الأولمبية، فيجب أن نبدأ من إمبارح للاستعداد للدورة المقبلة".

وأضاف: "خسرنا من الدنمارك بفارق 3 أهداف فقط، والدنمارك فاز على ألمانيا فى النهائى فرق 13 هدفا، وفى مباراتنا تفوقنا على الدنمارك فى الشوط الثانى بفارق 7 أهداف، فالذى عاوز أقوله أننا قريبين جدا من تحقيق الأرقام والفوز بالبطولات، وتحدثنا أنا والوزير مع اللاعبين بعد المباراة فى هذا الكلام".

وتابع: "كل الإمكانيات متاحة للوصول إلى منصات التتويج، ومصر قاب قوسين إننا نستطيع أن ننظم دورة أولمبية وليس بطولة كأس عالم فقط، فيجب أن نتكاتف مع بعض للوصول لهذا الهدف".

وأوضح: "بنشكر الشركة المتحدة على كل ما يقدمونه للرياضة المصرية، وأى شخص يساعد فى إعداد أولادنا وتجهيزهم للبطولات لازم نشكره، ونستطيع أن ننظم أى بطولة فى مصر لأننا نمتلك كل الإمكانيات لهذه الأحداث".



المؤتمر الصحفي لقرعة كاس العالم لاندية اليد (1)



حسن مصطفي رئيس اتحاد الدولي لليد (2)



حسن مصطفي رئيس اتحاد الدولي لليد (3)



سحب قرعة كاس العالم للاندية لكرة اليد (1)



سحب قرعة كاس العالم للاندية لكرة اليد (3)



مؤتمر قرعة كاس العالم للاندية لكرة اليد (4)