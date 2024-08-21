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"أكثر من 5 مليون".. قناة كريستيانو رونالدو على اليوتيوب تحقق أرقاماً تاريخية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن النجم البرتغالي ، لاعب فريق النصر السعودي، عن إنشاء قناته الرسمية على اليوتيوب.

وقام رونالدو بدعوة جماهير كرة القدم في العالم، للانضمام إلى القناة الخاصة به على اليوتيوب ومتابعتها".

وشهدت قناة النجم البرتغالي، في أقل من 5 ساعات، وصول عدد المشتركين في القناة إلى أكثر من 5 مليون مشترك.

ونشر كريستيانو رونالدو، فور إعلانه عن إنشاء القناة العديد من الفيديوهات، وصل عددهم إلى 18 فيديو.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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