ستوري نجوم كرة القدم.. حسام غالي داخل الجيم.. مصيف نجم الأهلي.. تدريبات نجوم ريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر الفرنسي كليان مبابي نجم ريال مدريد الإسباني، صورة له خلال تواجده في تدريبات الفريق الجماعية.

كما نشر نجم منتخب مصر ونادي طرابزون سبور التركي، عدد من الصور خلال تواجده في التدريبات الجماعية للفريق.

وشارك نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، وعضو مجلس الإدارة الحالي حسام غالي، صورة له خلال قيامه ببعض التدريبات البدنية، داخل صالة الجيم.

وقام يوسف أيمن لاعب النادي الأهلي، بنشر صورة له خلال قضاء إجازته رفقة مجموعة من أصدقائه.

ونشر أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي السابق، وفريق قطر القطري الحالي، صورة له رفقة حمدي فتحي.

وحرص النجم الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد الإسباني، على نشر صورة له خلال تواجده في تدريبات الفريق الملكي.

وشارك محمد النني متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي صورة له، خلال خوضه مباراة رفقة فريقه الجزيرة الإماراتي.

ونشر حارس مرمى النادي الأهلي مصطفى شوبير صورة له، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، رفقة عدد من مدربي قطاع الناشئين بالنادي.

وقام نجم النادي الأهلي رضا سليم، بنشر صورة له عبر حسابه على إنستجرام، رفقة أحد أصدقائه.

وحرص أحمد نبيل كوكا لاعب النادي الأهلي، على نشر صورة له رفقة أحد أصدقائه.

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