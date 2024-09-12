شكرا لقرائتكم خبر عن الحزن يخيم علي رموز الرياضة المصرية في جنازة إيهاب جلال .. مجلس ولاعبي الإسماعيلي أول الحضور.. وزيرا الشباب والتربية والتعليم ونجوم كرة القدم في وداع صاحب السيرة الطيبة.. وأفشة يحضر في المقابر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع عدد كبير من نجوم الرياضة والمجتمع، جثمان الراحل إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، بعد أداء صلاة الجنازة عليه في من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس .

يعد إيهاب جلال المدير الفني للنادي الإسماعيلي من المدربين المخضرمين في الدوري المصري، بعدما تولى تدريب 10 أندية مختلفة منذ بداية مشواره التدريبي تنوعت بين أندية جماهيرية وغير جماهيرية، بالإضافة إلى تدريبه المنتخب الوطني في فترة سابقة.

ومثلما كان مدربا مميزاً وحقق نجاحات استثنائية، كان على المستوى الأخلاقي لا غبار عليه من الجميع، لم يكن إثبات إيهاب جلال ذاته في التدريب أمرا سهلا بل كانت البداية الحقيقة من تليفونات بني سويف الذي قاده للظهور بشكل رائع خاصة أمام الفرق الكبرى ، وأثبت أنه بأقل الإمكانيات قادر على صناعة الفارق.

وكان مجلس ولاعبي نادي الاسماعيلي أول الحاضرين لصلاة الجنازة علي الراحل إيهاب جلال، كما حضر صلاة الجنازة كل من دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، و محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وطاهر أبوزيد وزير الرياضة الأسبق ، وحسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر سابقا، بالاضاف إلي خالد بيبو وأحمد فتحي ووليد سليمان وحسني عبد ربه وأبو طالب العيسوي وعلي يحيي واحمد حسن مكي ورضا شحاتة ومحمود الشامي ومختار مختار وتامر مصطفى ومجدى عبد العاطى واتوبيس لاعبي البنك الأهلي والجهاز بالكامل ونجوم الإسماعيلي والقناة.

كما حضر ، كل من إبراهيم حسن مدير المنتخب الوطنى وسعفان الصغير مدرب الحراس ، محمد حمص وأحمد الشيخ لاعبي الإسماعيلي السابقين والفنانة مي كساب ومجلس إدارة نادي الاسماعيلي ولاعبي الفريق ، وجمال عبد الحميد و احمد مجاهد ومصطفي يونس و عمر جمال.

وتواجد محمد مجدي أفشة لاعب النادي الاهلي ، في المقابر لتقديم واجب العزاء لأسرة الراحل إيهاب جلال ، وتتلقى أسرة الراحل إيهاب جلال العزاء الجمعة، بمسجد النزهة فى مدينة نصر، فيما قرر مجلس إدارة الإسماعيلى إقامة عزاء الراحل يوم الأحد المقبل فى استاد الإسماعيلية، وتوفى إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي مساء أمس الأربعاء بعدما تعرض لوعكة صحية قبل أيام.

واستمر جلال فى المستشفى وخضع لأكثر من 3 عمليات جراحية للسيطرة على جلطة فى المخ، وظل تحت الملاحظة بالرعاية المركزة طوال الأيام الماضية، وحاول فريق الأطباء تقليل الأدوية المخدرة تدريجيا لبدء عملية الإفاقة دون حدوث أى آثار جانبية.



إبراهيم حسن



أحمد العجوز مع وزير الرياضة



أحمد فتحي في جنازة إيهاب جلال



أحمد مجاهد



أحمد ياسر ريان في جنازة إيهاب جلال



أسرة الراحل إيهبا جلال



أشرف نصار



تشييع جثمان إيهاب جلال