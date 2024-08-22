شكرا لقرائتكم خبر عن 48 ساعة تفصل زيزو عن تجديد عقده مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

وصلت مفاوضات أحمد سيد الشهير بـ"زيزو" نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع مسئولى القلعة البيضاء إلى الأمتار الأخيرة بعدما اتفق الطرفان على كافة الرتوش النهائية وأبديا رغبة فى استكمال المشوار الذى بدأ فى 2019 معاً.

وكشف مصدر خلال تصريحات خاصة لليوم السابع أن زيزو اتفق مع مسئولو الزمالك على عقد جلسة خلال الـ48 الساعة المقبلة يضعان فيها الرتوش النهائية على البنود التعاقدية والمدة التى يوقع عليها اللاعب وكذلك راتبه الذى يتقاضاه من النادى.

ويؤمن مسئولو نادى الزمالك،بقيمة ومكانة زيزو الفنية داخل أسوار القلعة البيضاء ومدى ارتباط جماهير النادى به كونه أحد العناصر والركائز الأساسية فى الفريق التى غنى عنها،خاصة أنه ذات الشعور عند اللاعب الذى يرغب فى استكمال مشروعه الذى بدأه مع النادى فى 2019.

ورغم الالتزامات المالية التى يعانى منها نادى الزمالك إلا أنه لم يضعف أمام العروض الخارجية التى تلقاها زيزو من ناديي نيوم السعودى والعربى القطرى،وتجاوزت الـ4 ملايين دولار، وكذلك اللاعب رفض الإغراءات بسبب رغبته فى البقاء داخل القلعة البيضاء.

وينتظر جماهير نادى الزمالك البشرى السارة من حسين لبيب رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء وأعضاء مجلس الإدارة،فى الإعلان الرسمي عن تجديد عقد اللاعب الذى ربما يكون خلال الـ48 ساعة المقبلة كما أكد المصدر لليوم السابع.