شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل يعلن انفصاله عن زوجته عبر انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

أعلن محمد أبو جبل نجم منتخب مصر وحارس مرمى البنك الأهلي انفصاله عن زوجته بشكل رسمي خلال الساعات الماضية.

ونشر أبو جبل "ستوري" عبر حسابه على انستجرام يعلن انفصاله عن زوجته وعلق عليها: "أتمنى من الجميع عدم المساس بخصوصية الغير وحذف جميع الصور المتعلقة بي والشخص الآخر احتراما للخصوصية".





واستقر محمد أبو جبل حارس مرمى فريق البنك الأهلى ومنتخب مصر على خوض مرحلة التأهيل الثانية من إصابة الرباط الصليبى بدولة قطر خلال الفترة المقبلة، وينتظر الحصول على التأشيرة الخاصة لتحديد موعد السفر.

ويعمل حاليا أبو جبل للحفاظ على لياقته البدنية والخضوع الى المرحلة الأولى من التأهيل التي تنتهى بنهاية الشهر الجارى.