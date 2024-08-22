شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبدأ اليوم التجهيز لمواجهة طلائع الجيش في كأس مصر بدون راحة والان مع تفاصيل الخبر

رفض إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلى، منح اللاعبين راحة بعد الفوز على سموحة بهدفين نظيفين، وقرر الاستعداد اليوم لمواجهة طلائع الجيش في ربع نهائي كأس مصر المقرر لها السبت المقبل لضيق الوقت.

وأشاد إيهاب جلال بما قدمه اللاعبون أمام سموحة، بعدما سيطر الدراويش على مجريات المباراة، كما استعاد أكثر من لاعب الكثير من مستواه وعلى رأسهم الفلسطيني خالد النبريصى الذى سجل هدفي الفوز ووصل لـ3 أهداف في مباراتين في كأس مصر، بعدما غاب عن التهديف في مباريات الدورى.

وطالب إيهاب جلال اللاعبين بالتركيز داخل الملعب وعدم الالتفاف لما يقال في وسائل الإعلام، من أجل محاولة العودة لمنصات التتويج في كأس مصر خاصة أن الطريق ليس مستحيلا.

وخطف فريق الإسماعيلى تذكرة التأهل إلى ربع نهائى بطولة كأس مصر بعد الفوز على سموحة بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات دور الـ16.

افتتح التسجيل للإسماعيلى خالد النبريص فى الدقيقة الثانية والعشرين قبل أن يضيف ذات اللاعب الهدف الثانى فى الدقيقة الثالثة والخمسين من عمر المباراة التى جمعتهما على استاد الإسماعيلية.