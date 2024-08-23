مواجهة مصرية في الدوري السعودي.. جدول مباريات اليوم الجمعة بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الجمعة، الموافق 23-8-2024، عدد من المباريات الهامة في مختلف البطولات والمسابقات حول العالم، حيث ينطلق الدوري الألماني.

ويلعب بطل الدوري الألماني باير ليفركوزن المباراة الافتتاحية للموسم الجديد 2024-2025، أمام نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ.

وفي الدوري الفرنسي، يواجه باريس سان جيرمان فريق مونبيليه في الجولة الثانية.

كما تقام اليوم مواجهات الإياب لدور الـ 64 من بطولتيّ دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وفي الدوري السعودي، تقام اليوم 3 مباريات، أبرزها مواجهة بين لاعبين مصريين طارق حامد مع فريقه ضمك ضد محمد شريف مهاجم الخليج.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الجمعة بالمواعيد والقنوات الناقلة

الدوري الألماني

باير ليفركوزن ضد بوروسيا مونشتجلادباخ، تقام المباراة في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، تنقل على قناة بي إن سبورت beIN Sports 5

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو ضد فالنسيا، تقام المباراة في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، تنقل على قناة بي إن سبورت beIN Sports 3

إشبيلية ضد فياريال، تقام المباراة في تمام الساعة 10:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، تنقل على قناة بي إن سبورت beIN Sports 3

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان ضد مونبلييه، تقام في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، تنقل على قناة بي إن سبورت beIN Sports 1

الدوري السعودي

ضمك ضد الخليج، تقام في تمام الساعة 7:10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، تنقل على قناة SSC EXTRA 1.

القادسية ضد الفتح، تقام في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، تنقل على قناة SSC EXTRA 2.

الأهلي ضد العروبة، تقام في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، تنقل على قناة SSC HD1.

الدوري القطري

الغرافة ضد الريان، تقام في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، تذاع على قناة الكأس 1 القطرية المفتوحة على النايل سات

الأهلي ضد الخور، تقام في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، تذاع على قناة الكأس 2 القطرية المفتوحة على النايل سات

الوكرة ضد الشحانية، تقام في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، تذاع على قناة الكأس 1 القطرية المفتوحة على النايل سات

الدوري التركي

ألانيا سبور ضد جوزتيبي، تقام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، تنقل على قنوات بي إن سبورت التركية.

دوري أبطال إفريقيا

إينوجو رينجرز - نيجيريا ضد زيليمادجو - جزر القمر، تقام في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ديكيداها أف سي - الصومال ضد أرتا سيد - جيبوتي، تقام في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

أورلاندو بيراتس - جنوب إفريقيا ضد كنابس سبورت - مدغشقر، تقام في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

كأس الكونفدرالية الإفريقية

روكينزو - بوروندي ضد هورسيد - الصومال، تقام في تمام الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

اتوال فيلانت - بوركينا فاسو ضد هافيا كوناكري - غينيا، تقام في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

الهلال - ليبيا ضد كيتارا - أوغندا، تقام في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.