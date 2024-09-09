سكالا: حلمي الإحتراف بالدوري الإسباني عبر بوابة مودرن سبورت

ياسر رشاد - القاهرة - أتم مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس إجراءات التعاقد مع المهاجم الزامبي اينوك سكالا لاعب فريق زيسكو يونايتد السابق ضمن خطة التطوير ودعم الفريق بعناصر مميزة من أجل المنافسة على البطولات الموسم المقبل.

ويعد صاحب ال٢٢ عاما أحد أفضل المهاجمين الواعدين في افريقيا، حيث سجل ١٢ هدف في الدوري الزامبي خلال الموسم الماضي ، كما إنضم لمنتخب زامبيا الأول وخاض معه ٣ مباريات دولية.

وقال سكالا خلال تصريحاته للمركز الإعلامي للنادي: سعيد بتواجدي في مصر، أتابع الدوري المصري، أرى انه دوري قوي وتنافسي للغاية.

وأضاف صاحب ال٢٢ عاما: سوف أبذل قصارى جهدي مع مودرن سبورت من أجل تقديم مستوى يليق بالنادي.

وأتم كلماته: أحلم بالاحتراف في أوروبا وتحديدًا الدوري الإسباني عن طريق مودرن سبورت ومثلي الأعلى سواريز وليفاندوفسكي.