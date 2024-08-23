شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن مجدى على رأس 12 غيابا عن الإسماعيلى أمام الطلائع فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

يفقد فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال 12 لاعبا أمام طلائع الجيش باستاد جهاز الرياضة، في إطار منافسات دور ربع نهائي كأس مصر.

ويغيب عن الإسماعيلى كل من عبد الرحمن مجدى والحارس أحمد عادل عبد المنعم للانقطاع عن التدريب، وأحمد الشيخ للإصابة، محمد دسوقى ومحمد مخلوف ومحمد هاشم وعصام صبحى وكريم عرفات لانتهاء عقودهم وعدم التجديد، بالإضافة إلى أحمد محسن ومحمد حسن للاستبعاد من تدريبات الفريق الأول، وباسم مرسى لأسباب فنية وعدم الحاجة لخدماته، وحمدى النقاز للإيقاف.

وانقطع عبد الرحمن مجدى عن تدريبات فريقه بعد دخوله فى صدام قوي مع إدارة الإسماعيلي بسبب رفضهم انتقاله لبيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وجاءت قائمة الإسماعيلى كالتالى:

حراسة المرمى: محمد فوزى، كمال السيد، عبد الله جمال.

الدفاع: محمد نصر، محمد عمار، عماد حمدى، عبد الكريم مصطفى، حاتم سكر.

الوسط: محمد عبد السميع، محمد بيومى، عمر الساعى، مروان حمدى، عبد الرحمن الدح، إبراهيم عبد العال، محمد خطارى، عبد الرحمن كتكوت، محمد وجدى، إيريك تراورى.

الهجوم: نادر فرج، حسن صابر، خالد النبريصى.