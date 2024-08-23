"كان بيعمل محاضرات دون علم المدرب الأجنبي".. لاعب الأهلي السابق يتحدث عن أزمته مع هاني رمزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تحدث أحمد شكري لاعب النادي الأهلي السابق، أن هاني رمزي نجم الأهلي السابق، والمدرب العام بجهاز التشيكي سكوب في جيل منتخب الشباب 2009.

وقال شكري في تصريحات عبر بودكاست "جول كاست": "عندما يجتمع مدرب عام مصري مع مدير فني أجنبي، المدرب المصري يساهم بشكل كبير في فشل المدير الفني، باستثناء الأندية التي تتمتع بمنظومة قوية مثل النادي الأهلي".

وأضاف: "خلال تواجدنا في منتخب مصر للشباب عام 2009، كان الكابتن هاني رمزي المدرب العام يعطي تعليمات للاعبين عكس المدير الفني للمنتخب المصري التشيكي سكوب، وكان يقوم بعقد محاضرات للاعبين دون علم المدير الفني، بينهما جلسة خلال مونديال الشباب 2009".

وتابع: "الكابتن هاني رمزي كان يمنح اللاعبين تعليمات فنية، تختلف عن ما يطلبه سكوب المدير الفني للمنتخب الوطني".

وواصل: "لم أتواجد في أولمبياد لندن 2012، بسبب خلاف مع الكابتن هاني، الذي لم يكن يشجع تواجدي في المنتخب منذ معسكرات منتخب الشباب 2009، على الرغم من تواجدي بشكل أساسي في أغلب المباريات.

واختتم شكري تصريحاته: "خلال الاستعداد لأولمبياد باريس، كان هناك معسكر إعداد للفريق، خضنا خلاله ثلاثة مباريات، لم أشارك سوى في شوط واحد فقط".

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