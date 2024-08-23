بجوائز قيمة.. الخليج 365 يطلق دوري خاص قبل الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تقام الجولة الثانية من فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز غدا السبت، وتغلق نافذة الانتقالات في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

وأطلق الخليج 365 دوري خاص تحت مسمى "الخليج 365 فانتازي"، يمكنك المشاركة فيه عن طريق كتابة كود "QJQQQ6" في خانة "انضم إلى بطولة الدوري والكأس".

وحرصا منا على زيادة جرعة المنافسة والإثارة وضعنا جوائز قيمة لأصحاب أعلى عدد نقاط في الدوري "الخليج 365 فانتازي" (انتظر تفاصيل الجوائز قريبا).

لمشاهدة نصائح الجولة الثانية شاهد الفيديو التالي: