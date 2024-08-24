سداسية باريس وخسارة "ضمك طارق حامد" على رأس نتائج مباريات الجمعة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أقيمت مساء يوم أمس الجمعة عدد من المباريات الهامة بالدوريات العالمية نستعرض أبرز نتائجها خلال السطور التالية:

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو 3 - 1 فالنسيا

إشبيلية 1 - 2 فياريال

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان 6 - 0 مونبيليه

الدوري الألماني

مونشنجلادباخ 2 - 3 باير ليفركوزن

الدوري السعودي

ضمك (طارق حامد) 0 - 1 الخليج (محمد شريف)

القادسية 3 - 0 الفتح

أهلي جدة 2 - 0 العروبة

دوري نجوم القطري

الغرافة 2 - 1 الريان

الأهلي 2 - 1 الخور

الشحانية 0 - 1 الوكرة

الدوري الإماراتي

العروبة 1 - 5 النصر

الوحدة 1 - 0 عجمان

اتحاد كلباء 2 - 2 الوصل

اقرأ أيضًا:

رد فعل غريب من عمر جابر بعد عدم انضمامه لمنتخب مصر (صور)

"جزم كورة وموبايلات".. أحمد شكري يكشف مواقف أبو تريكة مع اللاعبين الشباب في الأهلي