اخبار الرياضه

سداسية باريس وخسارة "ضمك طارق حامد" على رأس نتائج مباريات الجمعة (فيديو)

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أقيمت مساء يوم أمس الجمعة عدد من المباريات الهامة بالدوريات العالمية نستعرض أبرز نتائجها خلال السطور التالية:

سيلتا فيجو 3 - 1 فالنسيا

إشبيلية 1 - 2 فياريال

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان 6 - 0 مونبيليه

الدوري الألماني

مونشنجلادباخ 2 - 3 باير ليفركوزن

الدوري السعودي

ضمك (طارق حامد) 0 - 1 الخليج (محمد شريف)

القادسية 3 - 0 الفتح

أهلي جدة 2 - 0 العروبة

دوري نجوم القطري

الغرافة 2 - 1 الريان

الأهلي 2 - 1 الخور

الشحانية 0 - 1 الوكرة

الدوري الإماراتي

العروبة 1 - 5 النصر

الوحدة 1 - 0 عجمان

اتحاد كلباء 2 - 2 الوصل

اقرأ أيضًا:
رد فعل غريب من عمر جابر بعد عدم انضمامه لمنتخب مصر (صور)

"جزم كورة وموبايلات".. أحمد شكري يكشف مواقف أبو تريكة مع اللاعبين الشباب في الأهلي

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا