سداسية باريس وخسارة "ضمك طارق حامد" على رأس نتائج مباريات الجمعة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
أقيمت مساء يوم أمس الجمعة عدد من المباريات الهامة بالدوريات العالمية نستعرض أبرز نتائجها خلال السطور التالية:
سيلتا فيجو 3 - 1 فالنسيا
إشبيلية 1 - 2 فياريال
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان 6 - 0 مونبيليه
الدوري الألماني
مونشنجلادباخ 2 - 3 باير ليفركوزن
الدوري السعودي
ضمك (طارق حامد) 0 - 1 الخليج (محمد شريف)
القادسية 3 - 0 الفتح
أهلي جدة 2 - 0 العروبة
دوري نجوم القطري
الغرافة 2 - 1 الريان
الأهلي 2 - 1 الخور
الشحانية 0 - 1 الوكرة
الدوري الإماراتي
العروبة 1 - 5 النصر
الوحدة 1 - 0 عجمان
اتحاد كلباء 2 - 2 الوصل
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