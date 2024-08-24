ستوري نجوم كرة القدم.. صلاح في الجيم.. نسر أفشة.. سخرية الحضري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، عدد من الصور خلال تواجده في تدريبات الريدز.

كما نشر محمد مجدى أفشة صورة له، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" خلال قضاء إجازته.

وقام محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، بنشر صورة له عبر حسابه على "إنستجرام"، داخل حمام السباحة رفقة مجموعة من أصدقائه.

وشارك أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق ومقدم البرامج الحالي، متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي صورة له رفقة زوجته.

ونشر النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة السعودي، صورة له خلال تواجده في تدريبات الفريق الجماعية.

كما شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو متابعيه على "إنستجرام"، صورة له من مباراة له رفقة فريقه النصر السعودي.

وقام جود بيلينجهام نجم فريق ريال مدريد الإسباني، بنشر صورة له، خلال تواجده في التدريبات الجماعية لفريق للفريق الملكي.

وحرص حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، على نشر صورة له على إنستجرام خلال قضاء إجازته.

وقام أحمد نبيل كوكا، لاعب النادي الأهلي بنشر صورة له رفقة أحد أصدقائه، خلال قضاء إجازته.

ونشر حسام غالي، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" صورة له رفقة مجموعة من أصدقائه.

كما نشر حارس مرمى منتخب مصر السابق عصام الحضري، بنشر صورة له عبر حسابه على تويتر: "هو انا فين من اختيارات المنتخب".

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