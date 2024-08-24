شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسابق الزمن لإنهاء تأشيرة سفر كريم فؤاد لألمانيا لإجراء جراحة الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

يسابق مسئولو النادى الأهلى الزمن خلال الأيام الحالية لإنهاء إجراءات سفر كريم فؤاد لاعب الفريق إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبى، بعدما تقرر إجراء الجراحة فى ألمانيا وليس النمسا، كما جرت العادة فى معظم عمليات الرباط الصليبى التى أجراها أكثر من لاعب بالأهلى مؤخراً.

الأهلى كان ينوى إجراء الجراحة لكريم فؤاد لدى الخبير النمساوى كريستيان فينك الذى أجرى جراحة مُماثلة لأكثر من لاعب بالأهلى، أبرزهم أكرم توفيق، لكن الخبير النمساوي سيكون غير متواجد الفترة المقبلة، لذا قرر الأهلي البحث عن مكان آخر يجري فيه كريم فؤاد الجراحة.

وأعلنت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية المصرية المحترفة اختيار كريم فؤاد لاعب فريق الاهلى كأفضل مدافع أيسر في بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NilE" النسخة الماضية عقب استفتاء من قبل الجمهور.

وساهم كريم فؤاد في حصد فريق الاهلى لقب بطولة الدورى الممتاز للمرة الـ44 في تاريخه حيث شارك في 26 مباراة وتمكن من تسجيل هدفين.

وحسم الأهلي، حتى الآن، صفقتين هما المدافع القطري من أصول مصرية يوسف أيمن لاعب الدحيل القطري على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء. وأيضا الظهير الأيسر المغربي يحيى عطية الله قادما من سوتشي الروسي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء

يستعد الاهلى لخوض ضربة البداية في دوري ابطال أفريقيا أمام الفائز من مباراة (جورماهيا الكيني أمام المريخ جوبا بطل جنوب السودان) وذلك أحد يومى 13 أو 14 سبتمبر المقبل خارج القاهرة على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة أحد يومى 20 أو 21 سبتمبر.

فاز فريق المريخ جوبا الجنوب سوداني على حساب جورماهيا الكيني بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما الاحد الماضى ضمن مباريات الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا موسم 2024-2025.

جاء هدف المريخ عبر محمد موسى فى الدقيقة 64 من عمرالمباراة ليتفوق بطل جنوب السودان قبل مباراة الإياب فى كينيا المقررة الأحد المقبل.

وحافظ الفريق الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، على لقب الدوري المصري، للموسم الثاني على التوالي.

وتعد هذه المرة السادسة للأهلي التي يحسم فيها اللقب قبل انتهاء المسابقة ب3 جولات، حيث كانت هناك 5 مرات سابقة في مواسم: 1985-1986، 1997-1998، 1998-1999، 2006-2007، 2009-2010.

ويُمثل مصر في دوري أبطال إفريقيا كل من الأهلي وبيراميدز، والزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية، وأعلن "كاف" استثناء الأهلي من خوض المراحل التمهيدية من دوري أبطال أفريقيا للنسخة الحالية.

ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه في الموسم الماضي على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف نظيف.