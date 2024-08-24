شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم تألقت فى أولمبياد باريس وتنتظر التوهج فى لوس أنجلوس 2028 والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أولمبياد باريس 2024 تألق عدد من نجوم الألعاب المختلفة، والذين حققوا مراكز متقدمة، بالرغم من عدم تحقيق ميدالية أولمبية، ومن المنتظر إعدادهم بخطط طويلة الأمد من أجل تحقيق ميدالية فى أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

ويرصد الخليج 365 هؤلاء النجوم فى التقرير التالى..

يعتبر زياد السيسى من أبرز هؤلاء النجوم، نظرا لاحتلاله المركز الرابع فى أولمبياد باريس فى ظل خسارة البرونزية فى سلاح السيف.

محمد حمزة لاعب سلاح الشيش هو أحد أبرز النجوم، خاصة أنه حقق المركز الخامس فى سلاح الشيش، حيث سيتم تكريمه أيضا بجانب محمد السيد صاحب البرونزية وزياد السيسى من قبل الاتحاد.

حليمة عبد العظيم

كما أن حليمة عبد العظيم لاعبة رفع الأثقال تعد من أبرز النجوم المنتظر تحقيقهم ميدالية، بالرغم من حصولها على المركز السابع، نظرا لقوة أدائها فى رفع محاولات صحيحة فى الخطف والنتر والإخفاق فى محاولة واحدة فى وزن + 81 كجم.