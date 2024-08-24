مانشستر يونايتد يسقط بثنائية أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

خسر فريق مانشستر يونايتد بثنائية مقابل هدف على يد مستضيفه برايتون خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وتقدم برايتون بهدف في الدقيقة 32 سجله لاعبه داني ويلبيك قبل أن يتعادل أماد ديالو لمانشستر يونايتد بهدف في الدقيقة 60 ثم خطف برايتون نقاط المباراة بهدف اللاعب جواو بيدرو بالدقيقة 90+5.

الفوز رفع رصيد فريق برايتون إلى النقطة 6 في صدارة مؤقتة لجدول ترتيب المسابقة، فيما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 3 في المركز الثامن مؤقتاً.

أبرز أحداث المباراة :

وبدأ اللقاء بسيطرة متبادلة من الفريقين على الكرة ولكن دون أي خطوة فأمسك حارس مرمى برايتون في الدقيقة 4 كرة عرضية أرسلها برونو فيرنانديز قبل أن تصل لزميله راشفورد.

وأرسل لاعب مانشستر يونايتد ليساندرو مارتينيز كرة طولية في الدقيقة 5 ولكن لم يلحق بها برونو فيرنانديز.

وكاد أن يتقدم برايتون في الدقيقة 10 بهدف بعد خروج خاطيء من حارس يونايتد أونانا ولكن تسديدة جواو بيدرو مرت خارج المرمى.

وأرسل لاعب يونايتد دالوت كرة عرضية وصلت لزميله ديالو الذي سددها بجوار المرمى في الدقيقة 11.

وتصدى دفاع برايتون في الدقيقة 16 لكرة عرضية أرسلها لاعب مانشستر يونايتد نصير مزراوي..

وسدد لاعب برايتون مينتيه كرة في الدقيقة 18 ولكن مرت بعيدة عن مرمى أونانا.

وأرسل لاعب مانشستر يونايتد أمادو ديالو كرة عرضية في الدقيقة 23 ولكن رأسية كاسيميرو مرت أعلى المرمى.

وسدد لاعب يونايتد دالوت كرة قوية في الدقيقة 27 ولكنها مرت أعلى مرمى برايتون.

وتقدم نادي برايتون بهدف بعد مرور 32 دقيقة عن طريق لاعبه داني ويلبيك.

وألغى الحكم هدفًا سجله لاعب مانشستر يونايتد راشفورد بالدقيقة 33 بداعِ التسلل.

وسجل أماد ديالو هدف التعادل لفريق مانشستر يونايتد بالدقيقة 60 من عمر اللقاء.

وألغى حكم المباراة بالدقيقة72 هدفًا سجله جارناتشو لمانشستر يونايتد بعد العودة لتقنية الفيديو ووجود لمس من زميله زيركزي للكرة وهو متسللًا.

وسجل اللاعب جواو بيدرو الهدف الثاني لبرايتون في الدقيقة 90+5