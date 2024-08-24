خسارة بعد تقدم.. كيف كانت نهائيات كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الميموني:

خسر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عدد من المباريات النهائية المحلية مع نادي النصر السعودي.

وخاض البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر نهائيين مع العالمي، حيث لم يتمكن من تحقيق الفوز فيهما.

وكان النهائي الأول لرونالدو مع النصر في كأس خادم الحرمين الشريفين 2022/23، وخسر أمام الهلال بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

والنهائي الثاني منذ 7 أيام، عندما سجل رونالدو هدف التقدم في مرمى الهلال، ليعود الزعيم لتسجيل رباعية ويحصد لقب كأس السوبر السعودي 2023/24.

الجدير بالذكر أن رونالدو انضم إلى النصر السعودي قادما من مانشستر يونايتد في موسم 2022/23، في صفقة انتقال حر.