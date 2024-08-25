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موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

يستعد فريق لخوض مباراته الثانية بالموسم الجاري من 2024/2025 حين يستضيف فريق برينتفورد.

ويلتقي فريق ليفربول نظيره برينتفورد عند 06:30 مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة على فضائية بي إن سبورت HD1.

وكان فريق ليفربول قد استهل مشواره بالموسم الجاري من الدوري الإنجليزي بالفوز على نظيره إيبسويتش تاون بهدفين نظيفين.

وعلى الجانب الآخر فاز فريق برينتفورد ضمن منافسات الجولة ذاتها بهدفين مقابل هدف على كريستال بالاس.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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