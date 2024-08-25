موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

يستعد فريق ليفربول لخوض مباراته الثانية بالموسم الجاري من الدوري الإنجليزي 2024/2025 حين يستضيف فريق برينتفورد.

ويلتقي فريق ليفربول نظيره برينتفورد عند 06:30 مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة على فضائية بي إن سبورت HD1.

وكان فريق ليفربول قد استهل مشواره بالموسم الجاري من الدوري الإنجليزي بالفوز على نظيره إيبسويتش تاون بهدفين نظيفين.

وعلى الجانب الآخر فاز فريق برينتفورد ضمن منافسات الجولة ذاتها بهدفين مقابل هدف على كريستال بالاس.

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