محمد صلاح أساسيًا في تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة برينتفورد بالدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

استقر المدير الفني لفريق ليفربول، آرني سلوت على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة برينتفورد عند 06:30 مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

ويشهد التشكيل المتوقع لفريق ليفربول تواجد المحترف المصري بصفوفه محمد صلاح أساسيًا بجانب الدفع باللاعب إبراهيما كوناتي بدلاً من اللاعب من جاريل كوانساه الذي تعرض للإصابة.

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكوّن من:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: ريان جرافينبرخ، أليكسيس ماك اليستر، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، ديوجو جوتا، لويس دياز.

وكان فريق ليفربول قد استهل مشواره بالموسم الجاري من الدوري الإنجليزي بالفوز على نظيره إيبسويتش تاون بهدفين نظيفين.

وعلى الجانب الآخر فاز فريق برينتفورد ضمن منافسات الجولة ذاتها بهدفين مقابل هدف على كريستال بالاس.

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