شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يتمسك باستمرار محمود جاد ويرفض عروض الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

رفض مسؤولو النادي المصري مناقشة ملف رحيل محمود جاد حارس مرمى الفريق البورسعيدي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، خاصة أن النادي كان قد تلقى عرضاً مادياً ضخماً من بيراميدز خلال الأشهر الماضية لضم اللاعب.

ويعتبر محمود جاد من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها علي ماهر المدير الفني للمصري خلال مباريات الفريق، ونجح المصري فى التعاقد مع محمود حمدي حارس مرمى مودرن سبورت لتدعيم ذلك المركز بعد إصابة عصام ثروت حارس المصري بالرباط الصليبي.

ويستعد النادي المصري لمواجهة بيراميدز الثلاثاء المقبل في مباراة نصف نهائي بطولة كأس مصر.

وكان النادي المصري فاز في الدور التمهيدي ببطولة كأس مصر على جمهورية شبين بهدف نظيف، ثم تغلب على البنك الأهلي في دور الـ16 بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يفوز على فاركو في ربع النهائي بهدف نظيف.

اكتملت أضلاع الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر نسخة الموسم الجاري 2023-2024، بتأهل كل من، بيراميدز، المصري، الإسماعيلي، وزد، إلى الدور نصف النهائي، للمنافسة على اللقب الأعرق في الكرة المصرية.

ويلتقي الإسماعيلي مع زد في السادسة مساء الثلاثاء، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ستاد الإسماعيلية.