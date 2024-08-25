شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت ضد زد.. ماذا قدم عبد العاطي قبل قيادة فريقه لنصف نهائي الكأس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد مجدي عبد العاطي، المدير الفني لفريق زد، فريقه لنصف نهائي كأس مصر بعد مباراة ماراثونية ضد مودرن سبورت (فيوتشر سابقا) في ربع النهائي، حسمها زد في الوقت القاتل من المباراة.



سجل محمد إسماعيل هدفًا لـ زد في الدقيقة 116 من عمر المباراة من ضربة رأسية رائعة من داخل منطقة الجزاء. وفاز زد بالمباراة في الوقت الإضافي، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بين الفريقين. وأهدر عمرو السيسي ركلة جزاء لـ زد في الدقيقة الأخيرة من المباراة، بعدما ارتطمت الكرة في القائم الأيسر.

فيوتشر ضد زد

وضرب زد موعدًا مع الإسماعيلي في نصف نهائي كأس مصر، بعد الفوز المثير على مودرن سبورت.ويلعب زد أمام الإسماعيلي، يوم 27 أغسطس المقبل في نصف نهائي كأس مصر.

فيوتشر ضد زد



وإجمالا قاد عبد العاطي زد منذ صعوده للدوري الممتاز في 39 مباراة منذ توليه المهمة، حقق 16 انتصارا وتعادل في 12 مباراة وخسر 11 مواجهة، وسجل 54 هدفا واستقبلت شباك فريقه 40 هدفا.