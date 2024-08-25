شكرا لقرائتكم خبر عن 48 ساعة حاسمة فى مصير زيزو مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الـ48 ساعة المقبلة تحديد مصير أحمد مصطفي زيزو لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، سواء بالتجديد للقلعة البيضاء أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وتشهد الساعات المقبلة تحديد موعد لجلسة أخيرة بين زيزو ومسئولي نادي الزمالك؛ لمناقشة عرض التجديد، وكذلك عرض نادي نيوم السعودي الذي يتمسك بضم اللاعب.



وكان مصدر مسئول بنادى الزمالك قد كشف أن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة النادي قدم عرضا ماديا كبيرا لـ زيزو من أجل تجديد تعاقده خلال الفترة الحالية. وقال المصدر لـ"الخليج 365"، إن إدارة الزمالك تنتظر رد زيزو على العرض المادي المقدم لتجديد تعاقده، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل الراتب لما يقرب من 40 مليون جنيه، وهو الراتب الذي لم يحصل عليه أي لاعب فى الدوري، ليصبح الأعلى وسط باقي اللاعبين في مصر.

وأضاف المصدر أن الأمر حالياً متروك لـ زيزو، إما الموافقة على عرض التجديد أو رفضه ومن ثم تمسكه بالرحيل.

وكان نادى نيوم السعودى قد عاد لفتح باب المفاوضات مع مسئولى نادى الزمالك للحصول على خدمات زيزو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويتمسك نادى نيوم بالحصول على خدمات زيزو لتدعيم صفوفه، خاصة أن الزمالك سبق أن رفض العرض الذى قُدم من النادى السعودى، وبعدما تم غلق الملف عاد نيوم للمفاوضات مرة أخرى.

وجاء عرض نيوم السعودى الذى قُدم للزمالك بقيمة 5 ملايين دولار، سيتم سدادها على قسطين، وهو ما رفضه مسئولو الأبيض، وطلبوا زيادة المقابل المادى مع إلغاء فكرة التقسيط.