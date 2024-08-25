رد حاسم من أيمن الشريعي على طلب الزمالك بخصوص زياد كمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف رئيس مجلس إدارة نادي إنبي، أيمن الشريعي، حقيقة تقدم مسؤولو الزمالك بطلب لإنهاء إعارة زياد كمال.

وقال الشريعي، خلال تصريحات لفضائية أون تايم سبورتس2 مساء السبت، إن رئيس مجلس إدارة الزمالك حسين لبيب قد تواصل معه قبل مباراة طلائع الجيش الأخيرة وطلب إنهاء إعارة زياد كمال.

وأوضح رئيس نادي إنبي أنه اتفق مع حسين لبيب على عقد جلسة خلال الفترة المقبلة؛ لحسم الأمر، مضيفًا: "تحدث معه زياد كمال لمعرفة رغبته وأخبرته أننا معه في أي قرار سيتخذه".

وأتم الشريعي تصريحاته بالإشارة إلى أن لديهم مستحقات مالية عند الزمالك، الأهلي، المقاولون العرب وسموحة؛ بحكم أنهم يمتلكون أكبر قطاع ناشئين في مصر.

يذكر أن الزمالك قد تعاقد مع اللاعب صاحب الـ 24 عاماً قادمًا من صفوف إنبي لمدة موسمين ونصف الموسم.

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