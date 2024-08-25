موعد مباراة نانت "مصطفى محمد" و أوكسير بالدوري الفرنسي والقناة الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
يستعد فريق نانت لاستضافة نظيره أوكسير عند 06:00 من مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.
ومن المتوقع أن تُنقل المباراة على قناة بي إن سبورت 6 HD.
ويتوقع أن يبدأ المحترف المصري بصفوف نانت أساسيًا لقيادة خط الهجوم خلال المباراة.
وكان فريق نانت قد استهل مشواره بالموسم الجاري من الدوري الفرنسي 2024/2025 بالتعادل السلبي أمام تولوز.
وعلى الجانب الآخر فاز فريق أوكسير بهدفين مقابل هدف على نظيره نيس بالجولة ذاتها.
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