الأهلي يواجه الزمالك في افتتاح الدوري المصري للكرة النسائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أجريت اليوم الأحد قرعة الدوري الممتاز للكرة النسائية، لموسم 2024 - 2025 التي ستنطلق مطلع شهر أكتوبر المقبل.

وأسفرت القرعة عن مواجهة بين الأهلي والزمالك في الجولة الأولى من منافسات دوري الكرة النسائية، على ملعب الفريق الأبيض.

جدير بالذكر، أن لجنة المسابقات حددت موعد القرعة 25 أغسطس الجاري، لإقامة النسخة المقبلة من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية، التي ستشهد ظهور أندية جديدة، في مقدمتهم، الأهلي والزمالك، والاتحاد السكندري، وإنبي.

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