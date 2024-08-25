شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد العربى للجودو يشكر الرئيس السيسى ووزير الرياضة على حسن الاستقبال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه خالد بن حمد العطية، رئيس الاتحاد العربى للجودو، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، متمنيًا لمصر أن تنعم بالأمن والأمان والاستقرار.

كما وجه خالد بن حمد، خلال افتتاح البطولة العربية للجودو فى العلمين، الشكر للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على استضافة الاتحاد المصرى للجودو، كما توجه بالشكر لرئيس الاتحاد المصرى للجودو واللجنة المنظمة على حسن التنظيم والاستقبال وكرم الضيافة.

وتم افتتاح منافسات البطولة العربية للجودو ضمن المهرجان الرياضى بمدينة العلمين، والمقرر لها الفترة من 24 حتى 30 أغسطس الجاري للفئات العمرية البراعم والشباب والناشئين.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن استضافة مصر للبطولة العربية للجودو يأتي تأكيدًا لالتزام الدولة المصرية بتطوير الرياضة في مصر بشكل عام والجودو بشكل خاص، والنهوض بها على مستوى جميع الفئات العمرية، موضحاً أن وزارة الشباب والرياضة تؤمن بأن الرياضة أداة مهمة لبناء جيل قادر على تحمل المسؤولية والمشاركة في بناء مستقبل الوطن.

واختتم وزير الرياضة حديثه مؤكدا مواصلة الدعم الكامل لرياضة الجودو وجميع الرياضات الأخرى، بما يسهم في نشر ثقافة الرياضة وتحفيز الشباب على المشاركة الفعالة في الأنشطة الرياضية.

من جانبه تقدم مرزوق علي، رئيس الاتحاد المصري للجودو، بالشكر لوزير الشباب والرياضة على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة، في دعم الاتحاد وتطويره في مصر، موضحاأن الدكتور أشرف يحرص بصفة مستمرة على متابعة استعدادات الاتحاد لاستضافة البطولة العربية للجودو، وهو الذي يعكس حرصه على نجاح البطولة وإظهار مصر بأفضل صورة ممكنة أمام الدول المشاركة.

وأشار إلى أن تعاون الوزارة المستمر مع الاتحاد المصري للجودو يعزز من قدرة الاتحاد على تحقيق الأهداف المشتركة وتطوير رياضة الجودو على المستويات المحلية والدولية.