هاتريك مادويكي من صناعة بالمر.. تشيلسي يقسو على ولفرهامبتون بسداسية في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة تشيلسي وولفرهامبتون التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واكتسح تشيلسي نظيره ولفرهامبتون بسداسية مقابل هدفين على ملعب مولينيو.

سجل هدف تشيلسي الأول، جاكسون في الدقيقة 2.

سجل هدف ولفرهامبتون الأول، كونيا في الدقيقة 27.

سجل هدف تشيلسي الثاني، كول بالمر في الدقيقة 45.

سجل هدف ولفرهامبتون الثاني، لارسن في الدقيقة 45+6.

سجل هدف تشيلسي الثالث، مادويكي في الدقيقة 49.

سجل هدف تشيلسي الرابع، مادويكي في الدقيقة 58.

سجل هدف تشيلسي الخامس، مادويكي في الدقيقة 63.

سجل هدف تشيلسي السادس، جواو فيليكس في الدقيقة 80.

وبهذا الفوز حقق تشيلسي أول 3 نقاط له في الدوري الإنجليزي 2024/25 ليحتل المركز السابع، بينما احتل ولفرهامبتون المركز 19 دون نقاط.

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