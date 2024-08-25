أول مدرب في التاريخ.. ماريسكا يحقق رقما قياسيا مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

قاد المدرب الإيطالي، إنزو ماريسكا، فريق تشيلسي للفوز بسداسية على ولفرهامبتون في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وأصبح إنزو ماريسكا أول مدرب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يقود فريقه للفوز بسداسية في أول مباراة له خارج أرضه بالمسابقة.وفقا لشبكة اوبتا للاحصائيات الرياضية

الجدير بالذكر أن المدرب الإيطالي تولى قيادة البلوز بداية من الموسم الجاري 2024/285 قادما من ليستر سيتي.

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