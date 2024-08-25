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أول مدرب في التاريخ.. ماريسكا يحقق رقما قياسيا مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

قاد المدرب الإيطالي، إنزو ماريسكا، فريق للفوز بسداسية على ولفرهامبتون في الجولة الثانية من .

وأصبح إنزو ماريسكا أول مدرب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يقود فريقه للفوز بسداسية في أول مباراة له خارج أرضه بالمسابقة.وفقا لشبكة اوبتا للاحصائيات

الجدير بالذكر أن المدرب الإيطالي تولى قيادة البلوز بداية من الموسم الجاري 2024/285 قادما من ليستر سيتي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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