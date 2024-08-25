الاتحاد الأفريقي يعلن عن موعد مباراتي الأهلي وجورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره فريق جورماهيا الكيني، في إطار منافسات دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا 2024-2025.

وكان فريق جورماهيا الكيني، تمكن من الصعود إلى دور الـ 32، بعد تحقيق الفوز على حساب فريق المريخ جوبا لاعب من جنوب السودان، بنتيجة 5-2 بمجموع المباراتين، في دور الـ64 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويشارك الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024-2025، باعتباره بطل دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي 2023-2024، ليتم إعفاءه من المشاركة في التمهيدي من النسخة الحالية من البطولة.

يواجه الأهلي نظيره جورماهيا الكيني في مباراة الذهاب بكينيا، أحد أيام 13 أو 14 أو 15، على أن تقام مباراة العودة في القاهرة، أحد أيام 20 أو 21 أو 22.

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