شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستحوذ على ميداليات وزن 55 كجم فى البطولة العربية للجودو بالعلمين والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 25 أغسطس 2024 06:14 م

استحوذ لاعبو منتخب الجودو على ميداليات ومراكز منافسات وزن 55 كجم أولاد، فى البطولة العربية للجودو والتى تقام بالعلمين وتختتم منافساتها بعد غد الثلاثاء.

وحقق لاعبو المنتخب المصرى أول 4 مراكز فى المنافسات، والتتويج بثلاث ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية.

حقق الميداليات كل من عمر السيد الميدالية الذهبية، مالك أحمد الميدالية الفضية، أدهم أمجد الميدالية البرونزية، بينما حقق المركز الرابع إسماعيل يحيي لاعب المنتخب المصرى أيضا.