ستوري نجوم كرة القدم.. تدريبات تريزيجيه.. صورة الونش وزيزو.. ياسر إبراهيم في تركيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، صورة عدد من الصور عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال قيامه ببعض التدريبات الاستشفائية.

وشارك نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، أكرم توفيق عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، صورة له خلال قضاء عطلته.

كما نشر حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، صورة له خلال قيامه ببعض التدريبات البدنية داخل صالة الجيم.

وقام نجم منتخب مصر ونادي طرابزون سبور التركي، محمود حسن تريزيجيه صورة له خلال تواجده في تدريبات الفريق.

ونشر النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة السعودي، صورة له خلال تواجده في التدريبات الجماعية للفريق.

وحرص محمود حمدي الونش لاعب نادي الزمالك،على ننشر صورة له رفقة أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما ثنائي الفريق، خلال قيامهم ببعض التدريبات في ملعب نادي الزمالك.

كما نشر أحمد عبد القادر لاعب قطر القطري المعار من النادي الأهلي، عدد من الصور رفقة مجموعة من لاعبي الفريق.

وقام ياسر إبراهيم لاعب النادي الأهلي، بنشر صورة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال قضاء فترة إجازته في تركيا.

كما نشر النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد الإٍباني صورة له رفقة أحد الأطفال، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

وحرص محمد عبد المنعم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بنشر صورة له خلال قيامه ببعض التدريبات البدنية في صالة الجيم.

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