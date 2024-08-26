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الأهلي يتعاقد مع مهاجم فريق ڤيلاسار دي مار الإسباني (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أتم النادي الأهلي تعاقده مع مهاجم فريق ڤيلاسار دي مار الإسباني، موفق رامي، لمدة 5 سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وسبق أن لعب المهاجم المصري مع نادي زد مواليد 2005، قبل أن يخوض رحلة الاحتراف مع فريق ڤيلاسار دي مار الإسباني ثم الانتقال على سبيل الإعارة إلى جرانويرس.

وفي مقابلة سابقة مع نادي زد، قال موفق: "بدأت منذ 3 سنوات مع كابتن تامر حفني، بعد تجميع الفريق من فرق الجمهورية، وساعدني نادي زد في تكوين شخصيتي".

وأضاف: "ما يميز لاعب عن آخر في الاحتراف هي الاستمرارية، ونصحني العديد من الأشخاص أن أستمر وألا أعود من الاحتراف سوى وأنا حاجة كبيرة".

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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