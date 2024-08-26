"تكريم خاص".. وسام أبو علي يظهر مجدداً رفقة فريق سيريس بالدوري السويدي (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

حرص النجم الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي، على التواجد لمتابعة مباراة فريق السابق سيريس أمام يورجوردين، في إطار منافسات الدوري السويدي، خلال تواجده في السويد لقضاء عطلته.

واحتفل نادي سيريس وجماهيره بلاعب الفريق السابق وسام أبو علي بشكل كبير، في ظهوره الأول بعد الانتقال إلى الأهلي، حيث دخل أبو علي وسط ترحيب شديد من الجماهير قبل بداية الشوط الثاني من المباراة.

وكان نادي سيريس، أعلن في وقت سابق، تكريم وسام أبو علي على هامش زيارته لتدريبات الفريق منذ عدة أيام.

وانتقل وسام أبو علي إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من فريق سيريس السويدي.

ونجح أبو علي في المشاركة رفقة النادي الأهلي المصري خلال الموسم الماضي في 19 مباراة ببطولة الدوري المصري، تمكن خلالهم من تسجيل 18 هدفاً، ليحتل صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري.

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