شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يلبى طلب موسيمانى ويعلن التعاقد مع بيرسى تاو والان مع تفاصيل الخبر

نجح النادي الأهلي فى التعاقد مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو لمدة 4 مواسم، بعد نجاح المفاوضات مع نادي برايتون الإنجليزي فى مثل هذا اليوم 26 أغسطس 2021.

وتصدر بيرسي تاو قائمة بيتسو موسيماني مدرب الاهلى وقتها التي طلبها من الإدارة لتدعيم الفريق الأول في الموسم الجديد، خاصة أنه دربّه فى صن داونز خلال السنوات الماضية.



ولم يظهر بيرسى تاو بصورة مميزة في فترة ولاية موسيمانى بسبب كثرة الإصابات التي لاحقته، ولكن ساهم السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى في تطوير أداء بيرسي تاو ليصبح من الأعمدة الرئيسية للمارد الأحمر، ويجاور لمحمود كهربا في ثنائية قوية حسمت مباريات كثيرة للأهلى أبرزها مباراة الترجى التونسى في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا التي فاز بها المارد الأحمر بثلاثية دون رد في رادس بتونس سجلها بيرسى تاو هدفين وكهربا هدفاً.



وشارك بيرسى تاو مع الاهلى في 109 مباريات بكل البطولات ونجح في تسجيل 27 هدفاً وصنع 13.



وفاز بيرسي تاو مع الأهلي بلقب الدوري المصري مرتين، وكأس مصر مرتين، ودوري أبطال أفريقيا مرة، والسوبر المصري 3 مرات، والسوبر الأفريقي مرة. وحصل أيضا على الميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية مرتين مع الأحمر.



ومع الاهلى توج بيرسى تاو بجائزة أفضل لاعب داخل القارة الافريقية بعد مساهماته في فوز فريقه بلقب دوري أبطال إفريقيا 2022-2023، حيث سجل خمسة أهداف وصنع مثلها في مشوار تتويج الأهلي بالبطولة، كما ساهم في وصول منتخب بلاده جنوب إفريقيا لنهائيات كأس أمم إفريقيا التي أقيمت في كوت ديفوار يناير الماضى.