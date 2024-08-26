بطولة إسبانيا: برشلونة يُعير مهاجمه فيتور روكي إلى بيتيس ومدافعه لانغليه إلى أتلتيكو

الرياص - اسماء السيد - برشلونة : أعار نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم الإثنين مهاجمه الشاب البرازيلي فيتور روكي الذي لم يفرض نفسه بعد ستة أشهر له في كاتالونيا، ومدافعه الفرنسي كليمان لانغليه إلى ريال بيتيس وأتلتيكو مدريد تباعا.

وانضم مهاجم أتلتيكو باراناينسي السابق إلى برشلونة في كانون الثاني/يناير مقابل 33.5 مليون دولار بعدما وقّع النادي على الصفقة في تموز/يوليو 2023.

وسجل روكي (19 عاما) هدفين في 16 مباراة بقميص "بلاوغرانا" في الموسم المنصرم الذي فاز بلقبه غريمه التقليدي ريال مدريد.

وأفاد برشلونة في بيان "توصل ناديا برشلونة وريال بيتيس إلى اتفاق بشأن إعارة فيتور روكي حتى 30 حزيران/يونيو 2025، مع خيار عام آخر".

وأكد العملاق الكاتالوني أن بيتيس لديه أيضا خيار شراء روكي.

كما أعار لانغليه (29 عاما) إلى نادي العاصمة أتلتيكو حتى نهاية الموسم الحالي من دون خيار الشراء، بعدما سبق للفرنسي أن لعب في الموسمين الماضيين مع توتنهام وأستون فيلا الانكليزيين على سبيل الاعارة ايضاً.

وخاض المدافع الدولي السابق (15 مباراة) 160 مباراة مع برشلونة منذ وصوله إلى النادي عام 2018.

وفشل برشلونة الذي يرزح تحت ضائقة مالية والقواعد المالية الصارمة لرابطة الدوري الاسباني في تسجيل لاعبه الجديد داني أولمو بطل أوروبا مع منتخب "لا روخا" القادم من لايبزيغ الالماني.

وسمح برشلونة للاعب خط الوسط الألماني إلكاي غوندوغان بالعودة إلى ناديه السابق مانشستر سيتي الإنكليزي الأسبوع الماضي، في حين يأمل مدربه الجديد الألماني هانزي فليك في أن يمنح ذلك النادي مساحة كافية لتسجيل أولمو، لكن صانع الألعاب لم يكن متاحا في الفوز على أتلتيك بلباو 2 1 ضمن منافسات المرحلة الثانية السبت.