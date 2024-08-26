الامارات | الجزيرة الحمراء يستعين بالاستثمار الرياضي لمشاركة مميزة في دوري الاولى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد نادي الجزيرة الحمراء مؤتمرا صحافيا للإعلان عن عودة الاشتراك في دوري الدرجة الأولى وتقديم الشريك الاستراتيجي الجديد للنادي رجل الاعمال وحيد احمد كمستثمر رياضي وذك ضمن خطته لتطوير العمل الرياضي في النادي وذلك بعد قرار النادي بإلغاء الانسحاب من دوري الدرجة الاولى والتواجد في الموسم الكروي الجديد، وذلك بحضور سيف حمد بن قضيب الزعابي رئيس مجلس ادارة نادي الجزيرة الحمراء، والأمين العام عبد الناصر الشامسي ونخبة من القيادات الرياضية والمجتمعية ووسائل الاعلام.

وأوضح سيف الزعابي إن الشراكة تجمع بين القطاعين الخاص والحكومي لاستغلال الموارد الرياضية في النادي وتنميتها لتعزيز مهارات منتسبي النادي في مختلف الفرق الرياضية والمشاركة في المسابقات المحلية مؤكدا ان مفهوم لعبة كرة القدم تغير وانه لابد من ادارتها بشكل مختلف من خلال التعاون مع المستثمرين لتحقيق أفضل النتائج الرياضية والاجتماعية والاقتصادية والعمل على تطوير هذه الشراكة لتستمر هذه الشراكة لسنوات قادمة.

وأكد الزعابي انه سيتم جذب مزيد من الاستثمارات لنادي الجزيرة الحمراء والعمل على ترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة حفظه الله ورعاه في خلق فرص استثمارية في كافة القطاعات والاهتمام في القطاع الرياضي

بدوره قال الامين العام للنادي عبدالناصر الشامسي لـ "الإمارات اليوم": تم التعاقد مع اللاعب الدولي السابق مهدي مهدويكا ليكون مدربا للفريق ليقوده في الموسم المقبل لدوري الدرجة الاولى وانه دشن التدريبات اليومية ويعمل على اختيار افضل اللاعبين لضمهم للتشكيلة التي سيخوض بها مباريات الدوري".

وتابع: "هدفنا بناء الفريق وتطويره بشكل تدريجي ليكون ضمن أبرز فرق الدرجة الاولى وصولا لتحقيق طموح النادي وهو طموح عالي، لم يتوفر لدينا وقت لإقامة معسكر تدريبي خارجي لذلك سنقيم معسكر داخلي في الموسم الحالي وسندعم الفريق بأفضل عناصر النجاح".