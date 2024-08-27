شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل 5 لاعبين عن سيراميكا فى الانتقالات الصيفية الحالية.. ريان الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن فريق سيراميكا، 5 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من قوام الفريق بعد موافقة أيمن الرمادى المدير الفنى للفريق، وجارٍ تعويضهم فى الانتقالات الحالية.

رحيل 5 لاعبين

فقد فريق سيراميكا 5 لاعبين حتى الآن، بعدما أعلن النادى رحيل الثنائى أحمد ياسر ريان ومحمد إبراهيم وانتقالهما إلى نادى البنك الأهلى بعد التوصل لاتفاق مادى لانتقالهم.



كما وافق سيراميكا على مد إعارة محمد كناريا إلى فريق سموحة لموسم إضافى بعد انتهاء إعارته لستة أشهر، كما منح أيمن الرمادى الضوء الأخضر على رحيل النيجيرى صامويل أمادى إلى الفريق السكندرى أيضا لمدة موسم.



وانتهت إعارة الجزائرى أحمد القندوسى مع الفريق بنهاية الموسم وعودته للنادى الأهلى، ويترقب سيراميكا مصيره مع القلعة الحمراء من أجل محاولة تجديد إعارته من جديد بعد المستوى المميز الذى قدمه فى الموسم الماضى.



كما رفض مسئولو نادى سيراميكا، مد إعارة عمرو قلاوة لاعب وسط الفريق، مع فريق سموحة الذى لعب له الموسم الماضى، وفضل عودته مجددا للفريق لحاجة أيمن الرمادى لخدماته.



ويضع أيمن الرمادى فى خطته للموسم الجديد بعدما ظهر اللاعب بشكل مميز مع الفريق السكندرى الموسم الماضى، ويأمل الرمادى فى أن يستمر قلاوة على هذا التألق لتعويض رحيل محمد إبراهيم إلى البنك الأهلى.