شكرا لقرائتكم خبر عن أول لقاح لجدري القرود يحصل على موافقة من "الصحة العالمية" والان نبدء بالتفاصيل

لقاح جدري القرود

الدمام - شريف احمد - أفاد تقرير إخباري، اليوم الجمعة، من المتوقع أن تسهل موافقة منظمة الصحة العالمية على التأهيل المسبق للقاح بافاريان نورديك المضاد لجدري القرود "الوصول في الوقت المناسب، وأن تزيد معدله" للمساعدة في احتواء تفشي المرض.وذكر بيان أوردته وكالة بلومبرج للأنباء أن التقييم المسبق لمنظمة الصحة العالمية يستند إلى معلومات قدمتها الشركة المنتجة بافاريان نورديك، ومراجعة من وكالة الأدوية الأوروبية.ويمكن إعطاء لقاح "إم في إيه- بي إن" للأشخاص فوق سن 18 عاما بجرعتين تفصل بينهما أربعة أسابيع.ويمكن حفظ اللقاح في درجة حرارة تتراوح بين درجتين وثماني درجات مئوية لمدة تصل إلى ثمانية أسابيع.