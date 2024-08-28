شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يقدم عرضاً لضم على الفيل مدافع مودرن سبورت والان مع تفاصيل الخبر

دخل علي الفيل مدافع مودرن سبورت، دائرة اهتمامات النادي المصري خلال الميركاتو الصيفي، وذلك لدعم دفاع الفريق البورسعيدي في الفترة المقبلة، وكشف مصدر في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن النادي المصري، قدم بالفعل عرضاً إلى مودرن سبورت لضم اللاعب.

من ناحية أخرى، تلقت إدارة النادى المصرى خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يخطرها من خلاله بغلق ملف قضية اللاعب التونسى رامى البدوى نهائيًا، وذلك بعد قيام محلس إدارة النادى المصرى، بسداد مستحقات اللاعب كاملة والبالغة نحو 530 ألف دولار.

كما أكد الخطاب الذى حمل توقيع أميريكو اسبالارجاس رئيس لجنة الانضباط بـ فيفا رفع إيقاف القيد عن النادى المصرى لثلاث فترات قيد فورًا ليصبح من حق النادى المصرى قيد لاعبيه اعتبارًا من بدء فترة القيد للانتقالات الصيفية فى الحادى والثلاثين من أغسطس الجارى، خاصة بعد قيام فيفا برفع المصرى من قائمة الأندية المحظورة من قيد لاعبيها وبالتالى فتح (سيستم) القيد للمصرى استجابة للمخاطبات العاجلة التى قامت بها إدارة المصرى على مدار الأسبوع الماضى.

كانت إدارة النادى المصرى قد قامت بسداد نحو 264 ألف دولار بتاريخ الرابع من يوليو الماضى، قبل سداد مبلغ 266 ألف دولار قبل نحو أسبوع.