الامارات | إصابة لاعب برشلونة بقطع في الرباط الصليبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض فريق برشلونة إلى أزمة بإصابة أحد نجوم الفريق الصاعدين في مباراة رايو فاييكانو، ثالث مباريات الفريق في الدوري الإسباني، حيث كشفت تقارير صحفية أن مارك بيرنال لاعب خط وسط برشلونة تعرض للإصابة بتمزق في الرباط الصليبي للركبة اليمنى خلال مشاركته في المباراة.

وكشفت صحيفة إسبانية أن بيرنال، تعرض إلى إصابة قوية وهي عبارة عن تمزق بالرباط الصليبي لركبته اليمنى، حيث شوهد وهو يعاني منها ويبكي بعد نهاية المباراة وبرفقته الأطباء.

ونجح اللاعب الصاعد وهو من مواليد مايو 2007، أن يفرض نفسه على تشكيل برشلونة الأساسي بقيادة هانز فليك، لما يمتلكه اللاعب من إمكانيات كبيرة.

وإذا اكد النادي الإسباني خبر الإصابة فإنه بنسبة كبيرة سيكون موسم اللاعب الشاب قد أنتهى، ولن يتمكن من المشاركة مع البارسا حتى باقي الموسم، وذلك بعد 3 مباريات فقط من الموسم الجديد 2024/2025.

وأكد هانز فليك المدير الفني للنادي الكتالوني في تصريح عقب المباراة عن إصابة لاعب خط الوسط وقال: “سنجري غدًا في برشلونة المزيد من الاختبارات والفحوصات لمعرفة ما لديه بشكل أفضل”.