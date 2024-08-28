ميدو: اللي بيحصل في معسكر المنتخب إهانة لحسام وإبراهيم حسن

الشارقة - اميمة ياسر - علق أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، على انطلاق معسكر الفراعنة اليوم الأربعاء، بـ6 لاعبين فقط، في إطار الاستعداد لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا المقرر لهما يومي 6 و10 سبتمبر من الشهر المقبل في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب.

وانتظم 6 لاعبين في معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم الذي انطلق ظهر اليوم بأحد فنادق القاهرة وهم، حمدي فتحي والمهدي سليمان ومحمد الشامي وأحمد رمضان بيكهام وخالد صبحي وأسامه فيصل.

وكتب ميدو عبر ستوري حسابه بإنستجرام: «ازاي معسكر منتخب مصر يبدأ ب 6 لاعيبة بس؟ اللي بيحصل إهانة للمنتخب واتحاد الكرة، إذا لم يتوصل اتحاد الكرة لاتفاق مع الأندية على إرسال لاعبيه في بداية المعسكر فأكيد كان أحسن تأجيل انطلاقة المعسكر إلى 1 سبتمبر أما اللي بيحصل ده مالوش أي معنى إلا أن كل الأطراف مابتحترمش بعض».

أضاف: «الموضوع مش موضوع وصول كاس العالم الموضوع، إن الكورة في مصر رايحة في حته غامقة واللي هييجي بعد كده مش هيعرف يلم ورا الناس دي».