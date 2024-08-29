قبل القرعة.. تعرف على الفرق المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا 2025.. ونظام البطولة الجديد

الشارقة - اميمة ياسر -

تشهد النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا، موسم 2024 - 2025، نظاما جديدا اعتمده الاتحاد الأوروبي "يويفا"، وذلك بهدف زيادة عدد المباريات وتوسيع رقعة المنافسة وسط تحديات شديدة للأندية العريقة .

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2025

تقام مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا 2025، غدا الخميس في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويشهد النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أوروبا ثورة كبرى سواء على مستوى طريقة اختيار الفرق المتأهلة، أو في شكل المنافسة نفسه، الذي تحول إلى نظام الدوري بدلًا من دور المجموعات المعروف منذ سنوات.

نظام البطولة الجديد

أقر الاتحاد الأوروبي نظاما جديدا للبطولة على أن يتم العمل به بدءًا من موسم 2024-2025، حيث اتخذ "يويفا" قرارًا بزيادة عدد الفرق المشاركة في البطولة إلى 36 فريقًا، يتم تقسيمها على النحو التالي:

32 فريقا تتأهل وفق المعطيات الجارية بشكل اعتيادي، وفقًا لتصنيف الدوريات الأوروبية: (البطل من 1-10)، (الوصيف من 1-6)، (الثالث والرابع من 1-4)، 6 مقاعد بالتصفيات، بطل دوري الأبطال، بطل الدوري الأوروبي).

4 مقاعد إضافية يتم تحديدها بناء على المعايير الآتية:

مقعد واحد للنادي الذي يحتل المركز الثالث في الدولة المصنفة خامسة قاريًا (حاليًا الدوري الفرنسي).

مقعد واحد للنادي المتوج بدوري بلاده من خلال رفع عدد الأندية المتأهلة عبر "مسار الأبطال" من 4 إلى 5.

مقعدان أخيران للدول التي تحقق أنديتها أفضل نتائج جماعية في الموسم السابق "2023-2024"، بحيث تتم قسمة مجموع عدد النقاط الحاصلة عليها على عدد الأندية المشاركة، وهما الدوريان (الإيطالي والألماني).

وتتم إقامة البطولة بنظام الدوري الواحد للفرق الـ36 المشاركة وبناء عليها يتحدد مسار هذه الفرق في البطولة، حيث يتم تقسيم الفرق إلى 4 تصنيفات، والقرعة تحدد فريقين من كل تصنيف ليلعبا سويًا.

وبهذا النظام يلعب كل فريق أمام 8 أندية مختلفة، بواقع 4 مباريات على ملعبه و4 خارج ملعبه، حيث لن يلعب أي فريق أمام نفس المنافس مرتين في هذا الدوري مثلما كان يحدث في الماضي.

وبعد انتهاء الدوري، يتم احتساب النتائج ويصعد أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن مباشرة إلى الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا.

ويخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا بنظام الذهاب والإياب، ليتم تصفية 8 فرق تشارك في الدور الثاني إلى جانب المتأهلين الثمانية مباشرة.

أما باقي الفرق من الـ24 وحتى 36 فسوف تودع البطولة بصورة نهائية، أي أنّه لن ينتقل أي فريق منها إلى الدوري الأوروبي.

ويتم إجراء البطولة بعد ذلك بدءًا من دور الـ16 بشكل اعتيادي (أدوار إقصائية من ذهاب وإياب)، كما هو النظام المتبع في الوقت الراهن.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا بالنظام الجديد، يوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر 2024.

الفرق المتأهلة

وفقا للاتحاد الأوروبي تم تقسم الـ36 فريقا المشاركين في البطولة إلى 4 مستويات قبل القرعة، جاءت كالتالي:

المستوى الأول

ريال مدريد

مانشستر سيتي

بايرن ميونخ

باريس سان جيرمان

ليفربول

إنتر ميلان

بروسيا دورتموند

لايبزيغ

برشلونة.

المستوى الثاني

باير ليفركوزن

أتلتيكو مدريد

أتالانتا

يوفنتوس

بنفيكا

أرسنال

كلوب بروج

شاختار دونيتسك

ميلان.

المستوى الثالث

فينورد

سبورتنغ لشبونة

آيندهوفن

ريد بول سالزبورغ

يونغ بويز

سلتيك

لم يتحدد بعد

لم يتحدد بعد

لم يتحدد بعد.

المستوى الرابع

موناكو

سبارتا براغ

أستون فيلا

جيرونا

شتوتغارت

شتورم غراتس

بريست

بولونيا

لم يتحدد بعد.