اتحاد الكرة يقرر رحيل بيريرا وتعيين محمد فاروق رئيسا للجنة الحكام

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت وسائل إعلامية بأن الاتحاد المصري لكرة القدم أخطر البرتغالي فيتور بيريرا بالرحيل عن منصبه رسميا، وذلك بعد انتهاء عقده مع الجبلاية بنهاية الموسم المنقضي.

وذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن بيريرا بصدد جمع متعلقاته في هذه اللحظة للرحيل بشكل رسمي، فيما يتولى محمد فاروق رئاسة لجنة الحكام في الفترة المقبل.

ووفقا للصحيفة، فإنه سيكون إبراهيم نور الدين رئيسا للجنة الفنية في لجنة الحكام.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في اتحاد الكرة أن عودة محمود عاشور للتحكيم باتت وشيكة.

يذكر أن اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، كان قد تراجع عن قراره السابق بتجديد عقد البرتغالى فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام واستقر المجلس على رحيل الخواجة بنهاية عقده فى أغسطس الجاري.

وجاء تراجع اتحاد الكرة بعد الأزمات التحكيمية التي تفجرت مؤخرا، وشكوى عدد كبير من الأندية ضد الحكام.