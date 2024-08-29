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"قلتها لنفسي قبل البداية".. صلاح يطلق تصريحات قوية بشأن مستقبله مع ليفربول

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

تحدث النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق الإنجليزي، عن مستقبله رفقة الريدز، خاصة وأن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

ونجح محمد صلاح في إحراز هدفين، في أول جولتين لبطولة ، في مرمى إيبسويتش تاون ثم برينتفورد.

قال محمد صلاح في تصريحات لشبكة "سكاي" :"لقد جئت قبل بداية الموسم الجديد وقلت لنفسي يتبقى لي عام واحد على نهاية عقدي لذا دعنا نستمتع به".

وأضاف: "لا تفكر في العقد الآن، لا تفكر في أي شيء الآن، دعنا نستمتع به فقط، لا أريد التفكير في العام المقبل أو في المستقبل، دعونا نستمتع بالعام الحالي وسنرى".

وأتم تصريحاته: "كل أسبوع هذا هو أهم شيء، فقط أفكر في مباراة تلو الأخرى، وأشعر بالسعادة لوجودي هنا وهذا كل شيء".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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