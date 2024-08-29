"قلتها لنفسي قبل البداية".. صلاح يطلق تصريحات قوية بشأن مستقبله مع ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

تحدث النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، عن مستقبله رفقة الريدز، خاصة وأن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

ونجح محمد صلاح في إحراز هدفين، في أول جولتين لبطولة الدوري الإنجليزي، في مرمى إيبسويتش تاون ثم برينتفورد.

قال محمد صلاح في تصريحات لشبكة "سكاي" :"لقد جئت قبل بداية الموسم الجديد وقلت لنفسي يتبقى لي عام واحد على نهاية عقدي لذا دعنا نستمتع به".

وأضاف: "لا تفكر في العقد الآن، لا تفكر في أي شيء الآن، دعنا نستمتع به فقط، لا أريد التفكير في العام المقبل أو في المستقبل، دعونا نستمتع بالعام الحالي وسنرى".

وأتم تصريحاته: "كل أسبوع هذا هو أهم شيء، فقط أفكر في مباراة تلو الأخرى، وأشعر بالسعادة لوجودي هنا وهذا كل شيء".

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